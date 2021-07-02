Ресторан возрастом в 700 лет выставили на продажу в Великобритании

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычную недвижимость выставили на продажу в деревне Северного Уэльса в Великобритании. Об этом пишет Daily Mail.

Владелец одного из старейших ресторанов в стране под названием Y Gegin Fawr решил продать здание. Примечательно то, что этот общепит проработал на одном и том же месте последние 700 лет. Изначально историческое здание принимало в Средневековье паломников, которые следовали к месту захоронения короля Артура. Теперь этот ресторан обслуживает посетителей, которые приехали насладиться живописным регионом Великобритании.

Фото Daily Mail

Здание построили в 1300-х годах, а в 17 веке оно претерпело небольшой ремонт. Сейчас в кафе Y Gegin Fawr удалось сохранить традиционные балки из темного дерева и оригинальный камин. Стоимость здания оценивают в $152 тысячи. -0-