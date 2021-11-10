Риз Уизерспун украсила обложку журнала, но все увидели только 20-летнюю девушку

Знаменитая голливудская актриса Риз Уизерспун приняла участие в съемке для модного журнала Instyle. Результат разместили в Instagram издания.

На новых фото звезда предстала в наряде черного цвета, состоящий из кружевного топа с глубоким декольте. Также образ дополнили различные аксессуары и прическа знаменитости. Впрочем, не только наряд Риз Уизерспун стал предметом обсуждения среди пользователей.

Многие люди отметили, что увидели на обложке не 45-летнюю звезду большого экрана, а только 20-летнюю девушку. Большинство поклонников Риз Уизерспун были восхищены ее помолодевшим видом, однако нашлись и те, кто раскритиковал снимки журнала. Они обвинили фотографов в использовании чрезмерной ретуши, что совершенно, по их мнению, не требуется актрисе.