Робопес-полицейский, полярное сияние и такой разный глинтвейн: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Уникальный Lamborghini, особенности полицейской службы для роботов и рецепты глинтвейна. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Красота полярного сияния

Неизвестно, когда мы сможем свободно путешествовать снова. Так что давайте просто посмотрим на лучшие работы из тех, что были присланы на конкурс по фотографии полярного сияния, организованного порталом Capture the Atlas.

Lamborghini SC20 – родстер по спецзаказу

Произведенный в единственном экземпляре, Lamborghini SC20 с открытым верхом имеет допуск на дороги общего пользования, оснащен двигателем V12 6.5 на 770 лошадиных сил и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Цена автомобиля не разглашается.

Герой или угроза? Как жители Нью-Йорка относятся к тому, что в полиции служит робот

Полиция Нью-Йорка показала на видео работу своего особенного сотрудника – робота-собаки. По словам представителей департамента, устройство не только помогает в беде гражданам, но и сохраняет жизни самим полицейским. Скоро робопес получит еще и руку, а с ней – способность открывать двери.

Не только шторы. Как оформить окно

Цветы на подоконнике, карниз-трубка, ниспадающие тканевые шторы – такое окно, безусловно, может быть очень красивым. Для тех же, кому хочется чего-то нестандартного, – несколько идей в нашей подборке.

Праздничные рецепты глинтвейна

Глинтвейн – это не просто теплое вино с медом и пряностями. Существует множество неизбитых вкусных вариаций с добавлением всевозможных фруктов, ягод и напитков.

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Фото из открытых источников