Родители не на шутку перепугались, когда нечто стало тащить их дочь под кровать (Видео)

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно молодой отец опубликовал в TikTok жуткие кадры, которые вызвали бурное обсуждение среди юзеров сети.

Мужчина загрузил в сеть видео, записанное видеоняней, и сердце ушло в пятки у многих зрителей. В кадре запечатлена малышка, которая находится у себя в комнате. Она что-то замечает под кроватью и после заглядывает туда. Девочка захотела посмотреть поближе и на половину забралась под кровать, после чего происходит нечто сверхъестественное.

Девочка не двигает ногами, но начинает медленно ползти под кровать. В страхе малышка зовет маму, что не на шутку перепугало пользователей. Родители уверены, что ее кто-то тащит, однако нашли и скептики. Мнение юзеров разделилось, ведь одни посчитали, что малышка залезла под кровать и застряла, однако другие уверены, что все дело в потусторонних силах. Папа продолжает публиковать кадры с камеры, а сам ролик собрал более 10 миллионов просмотров. -0-