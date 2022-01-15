Ролик с непоседливым котенком точно заставит улыбнуться (Видео)

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети появилось видео, которое очень впечатлило пользователей. Кот хотел поспать, однако его маленькой "дочке" захотелось с ним поиграть.

Котенок пытался расшевелить родителя, но эти попытки не увенчались успехом. В итоге они вместе уснули, лежа рядом друг с другом.

Забавный ролик посмотрели сотни тысяч человек. Многие подписчики канала были восхищены очаровательными животными и делились своими комментариями: "Все как в жизни: родители спать хотят, а дети - играть! Очень мило", "До чего же милые и хорошенькие!", "От забот папуля умаялся!","Неугомонный котенок", "Какие же они у вас сладкие", "Они такие милые и смешные!", "Какие они красивые, их хочется обнять, поцеловать, поносить и любить, любить!"-0-