Российская команда стала лучшей на мировом турнире по Dota2 и выиграла рекордную сумму

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Team Spirit в Гранд-финале The International 2021 обыграла коллектив из Китая и стала мировым чемпионом по Dota2.

Киберспортсмены дошли до финала, где встретились с командой PSG.LGD. Матчи проводились до трех побед, а победитель получил не только титул лучшей команды в мире, но и призовые деньги суммой $18 миллионов.

Чемпионат The International проводится с 2011 года ежегодно, а первый турнир выиграла команда из СНГ под названием Navi. Тогда денежный приз за победу составил $1,6 миллиона. -0-