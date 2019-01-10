Роза Сябитова похвасталась стройной фигурой

10 января, Минск /Дарья Бураковская/. Роза Сябитова порадовала подписчиков социальных сетей новым снимком. Известная телеведущая опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото в розовой шубе.

В подписи к фотографии она рассказала, как заинтересовать достойного партнера. Фанаты отметили, что на фото Роза выглядит очень счастливой и красивой. Также подписчики Сябитовой обратили внимание на стройную фигуру телеведущей.-0-