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Роза Сябитова похвасталась стройной фигурой

Калейдоскоп 10.01.2019 | 18:00
Роза Сябитова. Фото из Instagram-аккаунта
Роза Сябитова. Фото из Instagram-аккаунта

10 января, Минск /Дарья Бураковская/. Роза Сябитова порадовала подписчиков социальных сетей новым снимком. Известная телеведущая опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото в розовой шубе.

В подписи к фотографии она рассказала, как заинтересовать достойного партнера. Фанаты отметили, что на фото Роза выглядит очень счастливой и красивой. Также подписчики Сябитовой обратили внимание на стройную фигуру телеведущей.-0-

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