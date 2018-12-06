Певица Нюша показала фигуру после родов

6 декабря, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Шестого декабря исполняется месяц дочке певицы Нюши, которая проводит время с семьей в Майами. Знаменитость частенько радует поклонников фотографиями дочери в социальных сетях.
Пятого декабря Нюша опубликовала фото в своем Instagram-аккаунте, на котором она демонстрирует фигуру после родов. Звезда призналась в подписи под фото, что процесс похудения начат. Также она поделилась с фанатами своим рецептом стройной фигуры: "Впереди много танцев и спорт-спорт-спорт".
Поклонники поддержали певицу добрыми комментариями.-0-
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