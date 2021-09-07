Рыбак поймал более сотни редчайших рыб "с золотым сердцем" и разбогател

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рыбак из Индии стал обладателем крупной суммы после того, как вернулся домой с огромным уловом. Об этом пишет Live Mint.

Мужчина по имени Чандракант Тэйр вышел в море с другими рыбаками. Им на глаза попался косяк горбыля с черными пятнами, которые являются редкими особями и известны как "рыба с золотым сердцем".

Этот вид пользуется особым спросом в странах юго-восточной Азии и Гонконге. Свое название они получили из-за того, что сердце морского обитателя обладает целебными свойствами и используется в приготовлении лекарств.

В итоге мужчина вернулся с рыбалки, поймав 157 редчайших рыб "с золотым сердцем", а после продал свой улов за рекордные 13,3 миллиона рупий или около $182 тысячи. -0-