Рыночная стоимость компании Tesla превысила $1 трлн

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25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рыночная стоимость созданной Илоном Маском компании Tesla превысила на торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже отметку в $1 трлн. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает ТАСС.
Акции Tesla взлетели на фоне сделки с Hertz Global Holdings Inc, которая заказала 100 тыс. электромобилей. Рост стоимости акций превысил 9%, что и обеспечило для Tesla преодоление порога $1 трлн. Для этого ей понадобилось менее 18 лет.
Компания Илона Маска все еще значительно отстает от лидеров рынка: рыночная стоимость Apple, например, составляет $2,46 трлн, Microsoft - $2,3 трлн.-0-