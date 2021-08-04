С Василием лучше не связываться: храбрый кот отогнал от хозяев огромного медведя (Видео)

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появился новый ролик с участием бесстрашного кота, который мигом набрал популярность.

Семья отправилась на природу, а с собой взяла домашнего кота по кличке Вася. Все шло хорошо, но только до того момента, пока из леса не вышел черный медведь. Опасный хищник напугал людей, однако на их защиту встал храбрый кот, который ничуть не испугался лесного обитателя.

Кот устрашающе выгнул спину и не собирался отступать, а медведь понял, что с Василием лучше не связываться. Домашний питомец восхитил сеть, но не менее забавными были закадровые комментарии хозяев. "Вася, не надо нам столько мяса", "Вася, успокойся", "Все, ты попал на первую полосу", - отмечал в ролике мужчина. Он оказался прав, ведь храбрый кот Василий впечатлил сеть, а кадры с ним продолжают быстро собираться просмотры. -0-