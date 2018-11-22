Сады Кью в Лондоне подсветили миллионами огней к рождественскому сезону

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королевские ботанические сады Кью (Kew Gardens) в Лондоне подсветили миллионами огней к рождественскому сезону, сообщает телеканал "МИР 24".

Праздничная иллюминация растянулась вдоль главной аллеи на 2 км. Как говорят организаторы, такой красоты в Королевских ботанических садах Кью еще не было. Посетители смогут увидеть туннель света, лодочки оригами, танцующие огни. Лазерное шоу подсвечивает стеклянный "Пальмовый дом", построенный еще при королеве Виктории в середине XIX века.

Музыкально-световое шоу в садах будет работать до 5 января 2019 года.

Сады Кью входят в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Королевских садах Лондона находится самая большая в мире коллекция живых растений - более 30 тыс. Здесь же расположен крупнейший в мире гербарий (коллекция засушенных растений), который включает 7 млн экспонатов. Библиотека садов содержит более 750 тыс. томов книг и более 175 тыс. рисунков растений.-0-

Фото Reuters