Сальма Хайек показала свои роскошные наряды для Каннского кинофестиваля

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Сальма Хайек разместила у себя в Instagram несколько архивных кадров с фестивалей в Каннах.

Знаменитость решила продемонстрировать свои наряды, которые она примеряла для этого мероприятия. В подборку попали платья Сальмы Хайек, где она выходила на красную дорожку много лет назад, и современные кадры.

Подписчики знаменитости с радостью насладились прекрасными фото и оставили множество хвалебных комментариев в адрес кинозвезды. Пост смог собрать более 1,1 миллиона лайков и почти 8,5 тысяч восторженных отзывов. -0-