Самая красивая девушка во Вселенной Андреа Меса из Мексики - кто же она?

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка по имени Андреа Меса из Мексики стала обладательницей титула "Мисс Вселенная". Кто же она?

Казалось бы, что за потрясающей внешностью у жительницы Мексики больше ничего нет, однако это далеко не так. Как оказывается, самая красивая девушка во Вселенной работает программистом, что уже необычно.

Кроме этого, Андреа Меса является официальным амбассадором туристического бренда Чиуауа, открывая самые невероятные места Мексики для туристов со всего мира. Однако и на этом общественная деятельность 26-летней обладательницы титула "Мисс Вселенная" не заканчивается. Андреа Меса активно выступает против насилия по гендерному признаку, а судя по Instagram, девушка уже стала популярной персоной в Мексике и мире.

"Мисс Вселенная" не привыкла сидеть дома, ведь одними из ее любимых увлечений является кроссфит и скалолазание. Хотели стать избранником красавицы Андреа Меса - придется постараться! -0-