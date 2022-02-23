Самая привлекательная спортсменка похвасталась своей фигурой в спортивной форме - Instagram в восторге!

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, которую ранее признали самой привлекательной спортсменкой в мире, опубликовала новый пост в Instagram и очаровала юзеров.

Девушка вернулась к тренировкам и не упустила возможности поделиться фотографией со стадиона, где она стоит на беговой дорожке. Алиса выбрала спортивную форму, состоящую из шорт и короткого топа, который выгодно обнажил стройную фигуру девушки.

Фото из Instagram

Разумеется, пост не остался без внимания многочисленных подписчиков спортсменки. Юзеры Instagram оказались в восторге, о чем свидетельствуют сотни восхищенных комментариев и множество лайков.-0-

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