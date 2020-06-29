Самое четкое фото НЛО за 40 лет сделали в Польше

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Польши смог сфотографировать НЛО в высоком качестве, об этом сообщает The Mirror.

Мужчина не назвал своего имени, однако отправил снимки нескольким уфологам. Те изучили кадры и пришли к выводу, что снимок, сделанный в 290 километрах от Варшавы, можно считать "самой четкой фотографией НЛО за последние 40 лет".

Автор фото признался, что сначала услышал странный шелестящий звук, а затем увидел в 60 метрах над землей нечто.

Эксперты проводят анализ пяти кадров, которые удалось сделать жителю Польши. Пока у них нет поводов сомневаться, поэтому специалисты считают, что эти кадры НЛО из Польши могут быть лучшими, что есть у уфологов. -0-