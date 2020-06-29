Самое четкое фото НЛО за 40 лет сделали в Польше

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 29 июня 2020
Минск Переменная облачность +25°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:30 Четырех человек судят в Минске по делу о мошенничестве с недвижимостью Происшествия
11:23 В Гомеле пассажир угрожал убийством таксисту за отказ изменить маршрут Происшествия
11:21 Рыбу нельзя ловить во время грозы и вблизи линий электропередачи - БООР Общество
11:17 В России за сутки выявили 6,7 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире
11:15 В Беларуси за прошлую неделю случилось 26 лесных пожаров Общество
11:15 Генпрокуратура: публичные клевета и оскорбления в интернете преследуются по закону Общество
11:14 "Кировск-СДЮШОР" и "Брест" вышли в полуфинал чемпионата Беларуси по пляжному футболу Спорт
11:08 В Пакистане при нападении на фондовую биржу погибли 7 человек В мире
11:03 Жительница Мядельского района обвиняется в мошенничестве на Br109 тыс. Происшествия
11:00 "З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": сельское хозяйство в цифрах Общество
10:56 Пассажиропоток российских авиакомпаний в мае упал на 91,3% В мире
10:55 "Минскводоканал" обновил список адресов, по которым организован подвоз питьевой воды Регионы
10:49 Инженера стройорганизации Бреста задержали при получении взятки Происшествия
10:45 НАН предлагает молодым ученым поучаствовать в конкурсе разработок для компании LG Общество
10:35 В Гомеле горело кафе Происшествия
10:31 Маджидов: главное, что у нас есть, это свобода и независимость Спорт
10:29 В Украине из-за непогоды обесточено более 100 населенных пунктов В мире
10:27 ФОТОФАКТ: Брестский "Рух" разгромил бобруйскую "Белшину" в матче чемпионата Беларуси Спорт
10:24 Футболистки "Динамо-БГУФК" идут без потерь в женском чемпионате Беларуси Спорт
10:21 БООР собирает предложения охотников и рыболовов по изменению устава объединения Общество
10:18 Инвесторам предлагают проект мультимодального центра логистики на белорусско-польской границе Регионы
10:13 Вербовщики террористов призывают распространять коронавирус в общественных местах В мире
10:01 Виктор Гончаренко продолжает тренировать футболистов московского ЦСКА Спорт
09:56 Причиной смерти рабочих в колодце на пр.Дзержинского мог быть низкий уровень кислорода Происшествия
09:51 В Бангладеш из-за перевернувшегося парома погибли 11 человек В мире
09:49 Нотариусы 2 июля проведут для граждан бесплатные консультации Общество
09:43 Boeing впервые после авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии начинает испытательные полеты 737 Max В мире
09:38 Новую ледовую арену в Витебске начнут строить в сентябре Регионы
09:19 В Витебске при пожаре в многоэтажке эвакуировали 11 человек Происшествия
09:16 Матчи Кубка Дэвиса перенесены на 2021 год Спорт
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
29 июня 2020, 10:42

Самое четкое фото НЛО за 40 лет сделали в Польше

Фото The Mirror
Фото The Mirror

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Польши смог сфотографировать НЛО в высоком качестве, об этом сообщает The Mirror.

Мужчина не назвал своего имени, однако отправил снимки нескольким уфологам. Те изучили кадры и пришли к выводу, что снимок, сделанный в 290 километрах от Варшавы, можно считать "самой четкой фотографией НЛО за последние 40 лет".

Автор фото признался, что сначала услышал странный шелестящий звук, а затем увидел в 60 метрах над землей нечто.

Эксперты проводят анализ пяти кадров, которые удалось сделать жителю Польши. Пока у них нет поводов сомневаться, поэтому специалисты считают, что эти кадры НЛО из Польши могут быть лучшими, что есть у уфологов. -0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
интернет космос Польша социальные сети фотография
Новости рубрики Калейдоскоп
Фото Pozitivmag Семья записала невероятную схватку двух овцебыков - видео
Скриншот из видео Кабаны нагло отобрали добычу гепарда и попали на видео
Скриншот из видео Очень милый спорт! Щенок учится отжиматься вместе с хозяйкой - видео
Фото АЗЕРТАДЖ Студент из Астрахани установил мировой рекорд
Фото Peopletalk Дочь Майкла Джексона опубликовала архивный снимок артиста
Фото Pinterest Невозмутимая реакция девушки на дикого медведя восхитила сеть - видео
Главное
Александр Лукашенко во время встречи с активом Минской области. Фото из архива Геополитика, отношения с Россией и выборы - подробности закрытой встречи Лукашенко с активом Минской области
Лукашенко: выборы будут очень интересные, а после выборов будет еще интереснее
В Беларуси выздоровели и выписаны 45 027 пациентов с COVID-19
Минус 5 000 рублей! Покупка квартиры онлайн становится все популярнее
Топ-новости
Нотариусы 2 июля проведут для граждан бесплатные консультации
"Минскводоканал" обновил список адресов, по которым организован подвоз питьевой воды
Любая агрессия уступает дипломатии, опирающейся на гарантированную справедливость
Минчан, пострадавших от некачественной воды, освободят от уплаты за воду за июнь
Васильев: взятый в Беларуси курс позволил проявиться большому количеству талантов
Генпрокуратура: публичные клевета и оскорбления в интернете преследуются по закону
Равные возможности в образовании и развитии - одно из важнейших достижений суверенной Беларуси
Расписание движения общественного транспорта в Минске изменится 3-5 июля
Чартерные рейсы из Беларуси в Тунис отложены до 5 июля
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 36 районах Беларуси
Рыбу нельзя ловить во время грозы и вблизи линий электропередачи - БООР
Александра Саснович выиграла открытый чемпионат Беларуси по теннису
Сообщить о росте цен в Беларуси теперь можно онлайн
ФОТОФАКТ: Минск украсили ко Дню Независимости
Аллея Дружбы в честь 75-летия Победы появится в Минске
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.