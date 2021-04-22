Самое милое видео: глухой щенок радуется возвращению своего хозяина

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit набрал популярность ролик, который пользователи по праву уже называют самым милым видео.

Мужчина в сети поделился кадрами, как он возвращается домой. Там его ждет щенок, которого он взял из приюта. Парень давно хотел питомца, поэтому он ничуть не сомневался, когда ему предложили взять пожизненное шефство над глухим щенком миниатюрной австралийской овчарки.

После этого жизнь юзера Reddit изменилась навсегда. Каждое его возвращение домой превращается в трогательный момент, который и умилил юзеров после публикации кадров в сети.

В очередной раз мужчина вернулся домой, где мирно спал его глухой щенок. Он аккуратно его разбудил прикосновением и дальше произошел настоящий собачий восторг. Юзеры сразу же признали этот момент невероятно трогательным, а сам ролик - самым милым видео. Неудивительно, что пост собрал более 180 тысяч лайков всего за несколько часов. -0-