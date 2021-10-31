"Самое милое видео на свете!": котята, впервые пробующие воду, покорили интернет

Пользователь YouTube разместил на своем канале забавный ролик со своими питомцами.

На видео запечатлены маленькие котята, которые пьют воду в первый раз. Животным, привыкшим к маминому молоку, было любопытно попробовать на вкус что-то новое.

Наблюдать за тем, как котята изучают воду, понравилось большому количеству пользователей сети. Видео набрало почти 2 миллиона просмотров и 30 тысяч лайков.

Многие подписчики сошлись во мнении, что это - одно из самых милых видео на свете: "Боже мой! До чего же очаровательны эти пушистые комочки - котята!", "Как приятно смотреть, моя душа в восторге!", "Наверное, это самое милое на свете!"