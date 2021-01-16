Самойлова на новых пикантных снимках стала восточной царицей - такого никто не ожидал!

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнесвумен и супруга Джигана Оксана Самойлова показала подписчикам новые снимки, которые бросили в краску даже самых раскрепощенных пользователей Instagram.
Девушка решила поделиться недавними кадрами из Дубая. Казалось бы, что ничего необычного, однако Оксана Самойлова выбрала для съемки впечатляющий и очень пикантный образ. Для этого звезда примерила соблазнительный восточный наряд с разнообразными аксессуарами. Образ получился очень жарким, а блестящий и открытый костюм только подлил масла в огонь.
Разумеется, никто из фолловеров Оксаны Самойловой не смог пройти мимо новых кадров и завалили девушку множеством восхищенных комментариев. За непродолжительное время фотографии собрали почти два миллиона лайков. -0-