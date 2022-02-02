Самолет в аэропорту Чикаго протаранил багажные тележки и попал на видео

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовой авиалайнер компании China Airlines врезался в тележки на территории аэропорта в Чикаго. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел несколько дней назад. На кадрах можно увидеть, как гигантский самолет скользит по заснеженной ВПП и двигателем задевает багажные тележки. В результате происшествия никто не пострадал, однако силовая установка лайнера была повреждена, из-за чего пришлось отложить его вылет.

По информации издания, в момент инцидента на аэропорт Чикаго обрушилась сильная метель, которая и стала основной причиной столкновения.-0-

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