Самый большой паук в мире случайно отправился в путешествие и преодолел полземли

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычный случай произошел в Великобритании, когда рабочие стали разгружать контейнеры в порту. Об этом пишет The Mirror.

Внутри судоходного контейнера, прибывшего из Китая, рабочих поджидал необычный сюрприз. Как оказалось, в Великобританию прибыл неожиданный путешественник - самый большой паук в мире. Членистоногое провело взаперти около месяца.

Рабочие, открывшие "посылку", в страхе разбежались. Через некоторое время на место приехали представители Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными. Они поймали паука и отправили его в центр передержки.

Рабочим было чего испугаться, ведь случайный путешественник из Китая очень большой. Размах лап паука может достигать 30 см, а питается хищник птицами и ящерицами. При этом паук не плетет паутину для охоты, а предпочитает выслеживать свою жертву.-0-

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