Самый большой в мире звездчатый сапфир нашли на Шри-Ланке

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Шри-Ланке нашли самый большой в мире звездчатый сапфир. Его вес составляет 510 кг, сообщает МИР 24 со ссылкой на национальное управление по драгоценным камням и ювелирным изделиям.

Как отметил председатель управления, драгоценный камень оценили более чем в $200 млн. Управление уже получило несколько заявок на его покупку от иностранных клиентов.

Камень добыли в апреле этого года на шахте "Куллинан" в 40 км к востоку от Претории. На этой же шахте в 1905 году был добыт самый большой в мире алмаз весом 3 106 карат (621,35 г), известный как "Звезда Африки".-0-