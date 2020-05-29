Самым пожилым мужчиной планеты стал 111-летний румын Думитру Комэнеску

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Румынии Думитру Комэнеску в возрасте 111 лет и 7 месяцев после смерти 112-летнего британца Роберта Уэйтона (28 мая) стал самым пожилым мужчиной на планете. Это достижение зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса, сообщает румынский телеканал Digi 24.

Думитру Комэнеску родился 8 ноября 1908 года в уезде Прахова (регион Валахии). По профессии он был агрономом, сейчас живет в Бухаресте.

Узнав, что стал старейшим мужчиной планеты, Думитру Комэнеску сказал, что это большая честь для него, а также выразил соболезнования родственникам Роберта Уэйтона.

По словам Думитру Комэнеску, секрет его долголетия - в любви его семьи, жены, детей, внуков и правнуков.-0-