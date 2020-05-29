ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 29 мая 2020
Минск Сплошная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:26 Внешний госдолг Беларуси в январе-апреле снизился на 2,9% до $16,6 млрд Экономика
10:26 В Гродненской области подготовят к купальному сезону более 40 пляжей Регионы
10:24 Правительство уточнило правила транзитных перевозок в условиях COVID-19 Общество
10:12 В Италии больному COVID-19 пересадили легкие - это первая подобная операция в Европе В мире
10:05 В Британии в возрасте 112 лет умер самый старый мужчина в мире Калейдоскоп
09:56 В Витебской области к летнему сезону подготовят 82 пляжа Регионы
09:45 Правительство выделило 196,1 тыс. для поощрения занесенных на Республиканскую доску Почета Экономика
09:38 В YouTube стартует глобальный кинофестиваль We Are One Калейдоскоп
09:34 Дмитрий Крутой назначен председателем Совета по развитию предпринимательства Экономика
09:19 Немецкий инвестор направит свыше Br1 млн на создание производства бетонных изделий в Витебске Экономика
09:09 Хозяйства Брестской области завершили первую химпрополку яровых Регионы
09:04 На матчи Российской премьер-лиги пустят зрителей Спорт
09:00 Гомельские спасатели начали профилактические рейды в жилфонде Регионы
09:00 "Минск Мир": ваша квартира вас ждет! В престижном столичном комплексе – самые выгодные условия для покупки жилья! Общество
08:54 Беларусь продлила запрет на вывоз медтоваров до 1 июля Общество
08:53 В Минске будут пресекать несанкционированные парковки большегрузов во дворах с 1 июня Регионы
08:51 Генсек ООН: промедление в борьбе с пандемией обойдется дорого В мире
08:43 Правительство назначило двух зампредов "Белгоспищепрома" Экономика
08:34 ВВП России на фоне карантина в апреле снизился на 12% В мире
08:22 Красный Крест и СК проведут благотворительную акцию для воспитанников Улуковской школы-интерната Регионы
08:10 Число умерших от коронавируса в мире превысило 360 тыс. человек В мире
07:53 Матчем за Суперкубок Беларуси откроется сезон пляжного футбола Спорт
07:43 Трамп подписал указ о регулировании соцсетей В мире
07:36 В Жодино и Городее пройдут первые матчи 11-го тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
07:20 Викторину, флешмоб и конкурсы проведет БРСМ ко Дню защиты детей в Могилевской области Регионы
07:05 Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в формате видеоконференции Политика
07:00 Картина дня: указы по соцзащите работников, поддержка молодых ученых и охрана рубежей Общество
00:57 Япония опровергла информацию о субсидиях для иностранных туристов В мире
00:27 В Австрии снова начинают работать гостиницы и объекты туризма В мире
28.05.20
28.05.20 23:50 В Чили выздоровела пациентка с коронавирусом в возрасте 111 лет В мире
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
29 мая 2020, 10:05

В Британии в возрасте 112 лет умер самый старый мужчина в мире

Фото BBC
Фото BBC

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Британии утром 28 мая скончался самый старый мужчина в мире. Роберту Уэйтону было 112 лет, сообщает BBC.

В феврале после смерти японца Титэцу Ватанабе, которому тоже было 112 лет, самым долгоживущим мужчиной стал британец Роберт Уэйтон. Он родился 29 марта 1908 года в городе Халл в Восточном Йоркшире. В заявлении семьи Уйэтона сказано, что Роберт умер во сне, до этого он продолжительное время болел онкологией. "Он был необычайным человеком. И вовсе не потому, что достиг такого невероятного возраста, - сказано в заявлении его родственников. - Он был примером для подражания для всех нас, он прожил свою жизнь, с большим интересом общаясь с очень многими людьми по всему миру".

Роберт Уэйтон очень беспокоился об экологии. В своей мастерской, расположенной в квартире, он собирал мебель, ветряные мельницы, различные головоломки. А средства от их продажи передавал на благотворительные цели.

В течение жизни Роберт Уэйтон работал инженером, он не раз ездил в длительные командировки в Китай, Японию, Канаду. У него остались двое детей, 10 внуков и 25 правнуков.

Роберт Уэйтон родился в тот же день, что и самая старая женщина в Британии Джоан Хоккард из Пула. Самый старый живущий человек в мире - японка Канэ Танака, ей 117 лет.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Великобритания пожилые люди
Новости рубрики Калейдоскоп
Ким Кардашьян. Фото из Instagram Архивное фото семейства Кардашьян озадачило пользователей сети
Фото Associated Press В YouTube стартует глобальный кинофестиваль We Are One
Фото yandex.com Бесстрашная старушка схватила кобру за хвост и выкинула ее из дома – видео
Фото letbefit Парень скинул 45 килограмм и восхитил Reddit – фото
Фото DailyMail Наряд дочери Трампа сравнили со шторкой из ванны и высмеяли в сети
Фото PressPhoto Падение метеорита в Армении попало на видео
Главное
Велько Ковачевич и Александр Лукашенко Лукашенко высоко оценил вклад посла Сербии в развитие двустороннего сотрудничества с Беларусью
Лукашенко подписал указы по социальной защите работников в условиях сложной эпидситуации
В Беларуси выздоровели и выписаны более 16,6 тыс. пациентов с COVID-19
РЕПОРТАЖ: В режиме реального времени: как умные технологии помогают пограничникам в охране рубежей
Топ-новости
Картина дня: указы по соцзащите работников, поддержка молодых ученых и охрана рубежей
Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в формате видеоконференции
Внешний госдолг Беларуси в январе-апреле снизился на 2,9% до $16,6 млрд
Дмитрий Крутой назначен председателем Совета по развитию предпринимательства
"Минск Мир": ваша квартира вас ждет! В престижном столичном комплексе – самые выгодные условия для покупки жилья!
Будущее за 5G SA: МТС представил возможности новой высокоскоростной технологии
Посол Сербии назвал историческим вклад Лукашенко в развитие белорусско-сербского сотрудничества
Правительство уточнило правила транзитных перевозок в условиях COVID-19
Правительство выделило 196,1 тыс. для поощрения занесенных на Республиканскую доску Почета
Конкурсы, стипендии и гранты - как поддерживают молодых ученых в Беларуси
Посол Азербайджана о промкооперации, поставках нефти и картинах супруги, посвященных Беларуси
Fitch подтвердило рейтинги трех белорусских госбанков на уровне В со стабильным прогнозом
Коронавирус и ИВЛ: как лечат самых тяжелых пациентов
В новую редакцию закона о туризме включили финансовую ответственность туроператоров и лицензирование гидов
Рачков: каждое обращение граждан в Совете Республики - на особом контроле
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.