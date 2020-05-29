В Британии в возрасте 112 лет умер самый старый мужчина в мире

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Британии утром 28 мая скончался самый старый мужчина в мире. Роберту Уэйтону было 112 лет, сообщает BBC .

В феврале после смерти японца Титэцу Ватанабе, которому тоже было 112 лет, самым долгоживущим мужчиной стал британец Роберт Уэйтон. Он родился 29 марта 1908 года в городе Халл в Восточном Йоркшире. В заявлении семьи Уйэтона сказано, что Роберт умер во сне, до этого он продолжительное время болел онкологией. "Он был необычайным человеком. И вовсе не потому, что достиг такого невероятного возраста, - сказано в заявлении его родственников. - Он был примером для подражания для всех нас, он прожил свою жизнь, с большим интересом общаясь с очень многими людьми по всему миру".

Роберт Уэйтон очень беспокоился об экологии. В своей мастерской, расположенной в квартире, он собирал мебель, ветряные мельницы, различные головоломки. А средства от их продажи передавал на благотворительные цели.

В течение жизни Роберт Уэйтон работал инженером, он не раз ездил в длительные командировки в Китай, Японию, Канаду. У него остались двое детей, 10 внуков и 25 правнуков.

Роберт Уэйтон родился в тот же день, что и самая старая женщина в Британии Джоан Хоккард из Пула. Самый старый живущий человек в мире - японка Канэ Танака, ей 117 лет.-0-