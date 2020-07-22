Счастливый пес обожает кататься на скейте - видео

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Счастье в глазах этого пса заставит улыбаться любого, поэтому молодой человек из США решил поделиться забавными кадрами на YouTube.

Мужчина рассказал в подписи к ролику, что его шестилетний пес по кличке Оукли просто обожает кататься на скейтборде. Каждый раз он с удовольствием запрыгивает на доску и начинает улыбаться.

В очередной раз хозяин предложил песику прогулку и тот уже через несколько минут с важным видом сидел на скейте. Безопасность превыше всего, поэтому забавный образ пса дополнили защитным шлемом.

Необычный экстремал повеселил юзеров сети, которые отметили, что с таким "хорошим мальчиком" лучше не тягаться на соревнованиях, ведь он сразу победит только из-за своей милоты. -0-