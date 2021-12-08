Щенок хотел поиграть в снегу, но после очень быстро передумал – смешное видео!

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях девушка из США разместила на YouTube очень забавные кадры с участием своего питомца.

Девушка проводила время дома, когда двор засыпало снегом. Это чудо природы заметил песик, который очень хотел поиграть. Всеми силами питомец начал намекать своей хозяйке, чтобы она открыла дверь и выпустила его на улицу.

Девушка не стала сопротивляться и выпустила песика, однако предварительно включила камеру. После этого и произошел забавный момент, который повеселил Сеть. Песик радостно бросился во двор, заваленный снегом, но спустя несколько секунд его настроение изменилось. Щенок очень быстро передумал играть и поспешил вернуться в дом. Ролик понравился пользователям, ведь они за короткое время посмотрели кадры огромное число раз. -0-