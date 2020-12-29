Щенок не дал утонуть слепой собаке, которая случайно упала в бассейн - видео

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка по имени Джульетта Фирпо поделилась в Facebook кадрами, которые восхитили и умилили многих юзеров сети.

Жительница Аргентины проводила время на кухне, когда в дом вошла старая любимица хозяйки по кличке Луна. Собака-старушка была мокрой и это удивило девушку, ведь она уже практически потеряла зрение и плохо ориентировалась во дворе. Поэтому Джульетта поняла, что Луна вряд ли бы захотела купаться. Тогда хозяйка взглянула на камеры видеонаблюдения и была поражена.

Старая собака случайно упала в бассейн и могла утонуть, продолжая беспомощно плавать. Однако это вовремя заметил щенок по кличке Кайпиринья, тоже живущий в семье Фирпо. Он всеми силами старался помочь выбраться старой любимице хозяйки. В конечном итоге, Луне удалось выбраться из бассейна, а кадры, которые девушка опубликовала в сети, растрогали огромное число юзеров. Люди отметили отвагу щенка в массе комментариев. -0-