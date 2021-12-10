Щенок разнес дом в отсутствии хозяйки и понял, что лучше убежать (Видео)

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад девушка из Франции столкнулась с интересной ситуацией, которая знакома многим собачникам. Кадры она опубликовала на YouTube.

Женщина вернулась домой и обнаружила там сильный беспорядок. Во время отсутствия хозяйки щенок буквально разнес дом. Разумеется, хозяйка питомца была очень недовольна, однако она не стала срываться на песике. Вместо этого девушка решила провести с ним беседу, но питомец понял, что этим все не ограничится.

Тогда собака решила, что лучше не попадаться на глаза хозяйке и принялась спасаться бегством. Впрочем, на такую милую мордочку невозможно злиться, поэтому многие пользователи попросили женщину не наказывать песика. -0-