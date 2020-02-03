Щенок следит за ребенком и пытается не уснуть - видео

Скриншот из видео
3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не зря говорят, что собака - лучший друг человека. Их преданность безгранична, а чувство ответственности колоссально.
Хозяин щенка решил запечатлеть на видео своего питомца, а снял одно из самых милых видео на просторах интернета.
Маленький ребенок лег мирно вздремнуть после долгой и энергичной игры с песиком.
Разумеется, собака тоже была не прочь поспать, однако ответственность за малыша не дала ей это сделать. Животное изо всех сил борется со сном, но в, конечном итоге, находит выход: ложится головой на ребенка и сладко засыпает. Щенок и сам отдохнет, и малыша защитит.-0-