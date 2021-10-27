Щенок умилил сеть, но больше остальных был удивлен огромный ротвейлер (Видео)

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад девушка из США разместила на YouTube впечатляющие и трогательные кадры, которые привлекли внимание юзеров.

Жительница Оклахомы стала счастливой хозяйкой маленького французского бульдога. Малыш только одним своим видом умиляет всех вокруг, но больше всего пользователей повеселила реакция огромного ротвейлера, когда малышку принесли знакомиться.

Собаки сразу нашли общий язык и принялись задорно бегать по дому, а в какой-то момент ротвейлер был удивлен настойчивостью щенка. Ему пришлось запрыгнуть на диван для большей безопасности, а вот кадры очаровали сеть и быстро собрали огромное число просмотров. -0-