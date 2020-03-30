"Сделала мой день": Бритни Спирс рассмешила соцсети новым видео

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица из США Бритни Спирс поделилась на своей странице в Instagram новым видео, которое развеселило миллионы пользователей сети.

Знаменитость рассказала в подписи к посту: "Что нам сейчас нужно, так это смех". В кадре видно, как артистка мирно отдыхает на скамейке, наслаждаясь невероятным видом. В этот момент к ней подкрадывается спутник с камерой, которого Бритни Спирс не замечает.

"До того, как коронавирус закрыл мир неделю назад, я случайно наслаждалась прекрасным видом, но потом...", - написала под постом певица.

Реакция звезды развеселила пользователей Instagram, которые за пару часов посмотрели видео несколько миллионов раз. Помимо всего прочего, они оставили свыше 10 тыс. комментариев. "Сделала мой день", "Теперь это мое любимое видео", "Лучшее, что я видел", - написали фолловеры звезды.-0-