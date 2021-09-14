Сейчас будем взлетать? Удивленный взгляд младенца в самолете рассмешил всех (Видео)

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из США опубликовала на YouTube уморительные кадры, которые никого не оставили равнодушными.

Американка сидела в самолете и ждала взлета, когда заметила одного очень удивленного пассажира. В нескольких рядах от нее сидел младенец с уморительным взглядом. Судя по выражению лица ребенка, для него самолет был в новинку.

Девушка от души посмеялась, но не упустила момента, чтобы записать малыша на видео, в глазах которого отчетливо читается - сейчас будем взлетать? Неудивительно, что кадры быстро привлекли внимание людей и собрали внушительное число просмотров. -0-