Селена Гомес поделилась снимком в купальнике, но не это восхитило Instagram

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Селена Гомес опубликовала соблазнительный снимок, но не это стало причиной восторга юзеров Instagram.

Знаменитость предстала перед камерой в откровенном закрытом купальнике во дворе своего дома. Для локации девушка выбрала пространство возле бассейна, однако не стройная фигура Селены Гомес восхитила Instagram, хоть пользователи и оставили множество комплиментов в комментариях.

В кадре отчетливо видно шрам на ноге Селены Гомес, который остался у нее после трансплантации почки. "После трансплантации почки мне было сложно показывать мой шрам. Я носила одежду, чтобы спрятать его и не хотела, чтобы шрам был на фото", - написала певица. Юзеры поддержали артистку и отметили, что ее шрам на ноге выглядит как новое тату. Неудивительно, что фотография за непродолжительное время собрала 11 миллионов лайков. -0-