Семья в Германии установила мировой рекорд, нарядив дома 350 елок

Фото Rekord-Institut für Deutschland
13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супруги из немецкого города Ринтель установили мировой рекорд по количеству рождественских елок. Они у себя дома разместили и украсили 350 праздничных деревьев, пишет Rekord-Institut für Deutschland.
Каждая елка украшена оригинально, повторяющихся нет. Всего супруги использовали более 300 гирлянд и 42 тыс. елочных игрушек.
Представители Института рекордов Германии вручили супругам сертификат.
Они пообещали через год разместить дома уже полсотни елок.-0-