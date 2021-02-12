Серфер покорил волну в мороз. Что из этого вышло? (Фото)

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из США недавно на Reddit опубликовал результат своего катания на доске для серфинга в феврале.

Мужчина долгое время мечтал заняться этим видом активного отдыха, однако рядом не было и намека на океан. Тогда он узнал, что на озере Мичиган собираются серферы и отправился к ним, предварительно затупившись необходимым инвентарем.

Парень влез в костюм и бросился покорять волны в мороз, однако результат оказался не очень приятным. Как он уже понял позже, кататься на доске для серфинга в феврале - не самая лучшая идея. Указывает на это фотография мужчины, которую он прикрепил к посту на Reddit.

Его борода, лоб и молния на костюме буквально заледенела. Это фото впечатлило юзеров, которые оставили посту почти 25 тысяч лайков. -0-