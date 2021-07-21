Сестра Кардашьян переборщила с фотошопом и "отрастила" шестой палец (Фото)

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Младшая сестра знаменитой Ким Кардашьян Хлоя приняла участие в новой фотосессии и представила результат в Instagram.

Для съемки звезда примерила соблазнительное розовое бикини и разместилась на черном столе, однако все пошло не по плану. После публикации в соцсети люди заметили нечто странное в кадре. Хлои Кардашьян "отрастила" себе шестой палец. Разумеется, юзеры указали на это в комментариях, а также уличили бизнес-леди в излишнем фотошопе.

Впрочем, это только прибавило популярности посту, который быстро собрал огромное число лайков. Нашлись и те, кто был очарован красотой знаменитости, поэтому есть и хвалебные отзывы на красоту сестры Кардашьян. -0-