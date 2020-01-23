Сестра Жанны Фриске показала квартиру певицы

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сестра Жаны Фриске Наталья поделилась в Instagram кадрами из квартиры умершей почти пять пять лет назад певицы.

Жилище популярной российской артистки осталось нетронутым. С момента смерти в квартире ничего не переставляли и не трогали, только вытирали пыль. Интерьер Наталья Фриске показала в сториз Instagram.

На полках стоят книги и фото с Жанной Фриске и ее друзьями. Также можно заметить многочисленные награды, а в спальне сохранилась коллекция духов и сумочек артистки. Напомним, что знаменитая певица скончалась в июне 2015 года. У нее нашли неоперабельную опухоль мозга. -0-