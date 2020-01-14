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Калейдоскоп
14 января 2020, 09:34

Шалость кошки стоила хозяевам сорок тысяч долларов

Фото из архива
Фото из архива

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Аделаида (Австралия) кошка стала причиной потопа. Ущерб был оценен в сорок тысяч долларов. Эту информацию сообщило издание Daily Mail.

Подробности инцидента таковы: хозяева закрыли животное по кличке Ив в прачечной комнате, которая располагается на первом этаже дома. Утром хозяин кошки обнаружил воду на полу, а питомец смотрел на все, сидя на стиральной машине. Видимо, Ив играла с краном и случайно его открыла.

Специалисты потратили целый день, чтобы спасти дом.-0-

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Австралия животные происшествия
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