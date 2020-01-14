Шалость кошки стоила хозяевам сорок тысяч долларов

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Аделаида (Австралия) кошка стала причиной потопа. Ущерб был оценен в сорок тысяч долларов. Эту информацию сообщило издание Daily Mail.

Подробности инцидента таковы: хозяева закрыли животное по кличке Ив в прачечной комнате, которая располагается на первом этаже дома. Утром хозяин кошки обнаружил воду на полу, а питомец смотрел на все, сидя на стиральной машине. Видимо, Ив играла с краном и случайно его открыла.

Специалисты потратили целый день, чтобы спасти дом.-0-