"Шикарный" перекус во время перелета озадачил и рассмешил сеть (Видео)

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit появился забавный ролик, который привлек внимание юзеров.

В кадр попал молодой человек из США, который вместе со своей подругой должен был совершить перелет. В самолете пассажирам раздали перекус, который оказался по-настоящему "шикарным".

Стюардесса принесла упаковку крендельков, но, когда герой видео открыл ее, удивлены были все. Внутри оказался только один крендель, что очень повеселило подругу мужчины. Похожие эмоции испытали и юзеры социальных сетей, ведь видео с "шикарным" перекусом за короткое время собрало огромное число лайков.-0-

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