"Шикарный вид": певица Николь Шерзингер порадовала Instagram впечатляющими фото в купальнике

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица и бывшая солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер опубликовала в Instagram новые снимки и впечатлила людей.

Артистка отправилась отдыхать на шикарную виллу, где разместилась у бассейна с великолепным видом. Для выхода в свет Николь Шрезингер примерила бело-синее бикини, которое выгодно подчеркнула все соблазнительные изгибы знаменитости. Певица сделала несколько кадров, которые не оставили юзеров равнодушными.

За непродолжительное время юзеры выразили свое восхищение в массе комментариев, а также огромном числе лайков. "Красотка", "Обожаю тебя", "Шикарный вид!" - писали пользователи Instagram. -0-