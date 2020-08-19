"Шоколадный снег" пошел в одном из городов Швейцарии

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители городка Ольтен в Швейцарии стали свидетелями необычного явление. Фотографиями они сразу же стали делиться в соцсетях, сообщает Independent.

Уже несколько дней в городе выпадает "шоколадный снег". Местные жители рассказали, что стали замечать на своих машинах необычный коричневый налет. Им это показалось странным, но как позже выяснилось, с неба сыпалось какао.

Фото Independent

Оказывается, на местной фабрике по производству шоколада возникли неполадки с системой фильтрации в вентиляции. Из-за этого все предметы и машины в округе окрасились в коричневый цвет, однако никакой опасности нет. Кроме этого, представители завода заявили, что все вымазанные в какао машины предприятие очистит за свой счет. -0-