Сильное извержение вулкана в Индонезии попал на видео

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно вулкан на юге Индонезии выкинул в небо столб пепла высотой около четырех километров. Очевидцы запечатлели происшествие на видео и поделились кадрами на YouTube.

В ролике можно увидеть нарезку из разных видео, снятых местными жителями острова Ломблен (Лембата). После извержения люди испугались и попытались убежать на безопасное расстояние.

Местные власти предупредили жителей о высокой активности вулкана и порекомендовали пока найти укрытие. По оценке специалистов, гора может продолжить выбрасывать пепел, поэтому людям стоит удалиться не менее чем на четыре километра от вулкана и использовать защитные маски для лица. Информации о жертвах и пострадавших не поступало. -0-