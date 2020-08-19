Синди Кроуфорд поразила соцсети своими стройными ногами

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супермодель из США Синди Кроуфорд поделилась в Instagram новым снимком, который взбудоражил фантазию фолловеров.

В новом посте знаменитость позирует перед камерой на шезлонге под жарким солнцем. Для отдыха она примерила яркое желтое платье, однако внимание поклонников привлекли ноги супермодели. В комментариях многие отметили, что стройные ноги Синди Кроуфорд пленили их, а общий план фото восхитил соцсеть.

Под фотографией пользователи оставили массу восторженных отзывов, а сам снимок за несколько дней собрал сотни тысяч лайков. -0-