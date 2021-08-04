Съел пятилистный клевер? В Дагестане мужчина чудом увернулся от камнепада (Видео)

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно камеры наружного видеонаблюдения в Дагестане записали уникальный случай. Кадры разместили в соцсети.

Мужчина чудом увернулся от внезапно начавшегося камнепада. Молодой парень заполнял бочки на одной из местных АЗС, когда услышал странные звуки. Он повернул голову и заметил, что с горы в его сторону летят несколько крупных валунов.

Мужчина проявил молниеносную реакцию и спрятался в кузове грузовика. Спустя несколько секунд над его головой пролетел огромный камень, который разнес АЗС и раскурочил кузов машины. Местный житель остался цел и уже получил в соцсети прозвище "Неуязвимый", а многие юзеры предполагают, что перед поездкой парень съел пятилистный клевер, который приносит удачу. -0-