Сюрприз: погром, устроенный собакой, озадачил хозяев (Видео)

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube разместили интересный ролик, который развеселил и вызвал сочувствие у пользователей сети.

Девушка из США рассказала, что в один день ей позвонил жених и сказал, что дома ее ждет сюрприз. Женщина приготовилась к чему-то приятному, но это был не тот день. Необычный "подарок" для хозяйки сделал пес по кличке Чарли, который очень был горд собой.

Собачка устроила дома настоящий погром, а также умудрилась разорвать свою подушку на миллион маленьких кусочков. Конечно, эта картина вызвала массу эмоций, а также озадачила девушку. С другой стороны, выходка питомца сделал ролик популярным и привлекла внимание пользователей. -0-