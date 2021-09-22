Скончалась звезда сериалов "Друзья" и "Секс в большом городе"

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/.Американский актер Уилли Гарсон, сыгравший в культовых сериалах, ушел из жизни в возрасте 57 лет. Об этом сообщил его сын на своей странице в Instagram.

Родился актер в 1964 году и за свою кинокарьеру смог сыграть сразу несколько ролей в популярных сериалах. Уилли Гарсон исполнил на экране персонажей в проектах "Белый воротничок", "Твин Пикс", "Секретные материалы", "Квантовый скачок", "C.S.I.: Место преступления", однако больше остального актер запомнился зрителю по ролям в сериалах "Друзья" и "Секс в большом городе".

"Покойся с миром, папа, я так рад, что ты разделил со мной столько путешествий и смог достичь столь многого", - написал сын артиста. Точная причина смерти пока не называется. -0-