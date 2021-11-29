Словом года в английском языке признано слово "вакцина"

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слово "вакцина" названо словом года в английском языке по версии американского толкового словаря Мерриама-Вебстера (Merriam-Webster's Collegiate Dictionary). Такая информация размещена на сайте издания, передает ТАСС.

"Слово "вакцина" в 2021 году было чем-то большим, чем просто медицинский термин. Для многих оно символизировало возможность возвращения к жизни, которая была до пандемии. Но это слово в то же время было в центре споров о личном выборе, политических предпочтениях, профессиональных правилах, безопасности школ, неравенстве в системе здравоохранения", - говорится в сообщении.

"Многообещающее медицинское решение проблемы пандемии, которая перевернула нашу жизнь в 2020 году, стало источником политических споров и раздора. Самая значимая история о научном успехе наших дней быстро стала предметом дебатов в США и по всему миру", - добавили составители словаря.

Выбор слова года авторы справочного издания аргументируют резким ростом интереса общественности, который замеряется числом поисковых запросов. По их данным, число запросов на толкование слова "вакцина" в 2021 году выросло на 601% (в семь раз) по сравнению с 2020-м. По сравнению с 2019 годом, когда пандемия еще не началась, число запросов увеличилось на 1048% (в 11,4 раза).-0-