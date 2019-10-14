Смертельно больной папа написал для своей дочери 19 открыток с поздравлениями

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина Чу из Тайваня узнал, что у него рак печени в последней стадии. Он осознавал всю ситуацию и решил оставить для своей годовалой дочери поздравления на будущие дни рождения, сообщает Daily Mirror .

Мистер Чу не собирался так просто сдаваться и отправился в Китай на лечение, однако перед этим написал 19 писем, в которых поздравлял свою дочь с днем рождения. На все ему потребовалось достаточно много времени, ведь рассудок покидал его с каждым днем.

Фото Facebook

К сожалению, мужчина умер в мае 2006 года, однако таким способом он смог остаться со своей дочерью. Его супруга Белла не сразу отдала девочке письма, ведь она была маленькая и не понимала их значения.