СМИ: У Брэда Питта новая 27-летняя возлюбленная, очень похожая на Джоли

Брэд Питт. Фото Daily Mail
27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитого голливудского актера Брэда Питта заметили в компании молодой модели. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на собственный источник.
По информации издания, звезду кино заметили с 27-летней моделью из Германии Николь Потуральски в аэропорту во Франции. Парочка прилетела, по всей видимости, провести совместный отдых на вилле актера, где Брэд Питт и Анджелина Джоли в 2014 году сыграли свадьбу.
Девушка строит успешную карьеру в модельном бизнесе, у нее есть ребенок, а сама 27-летняя возлюбленная Брэда Питта знает пять языков и занимается спасением акул. На Instagram Николь Потуральски подписаны 112 тысяч фолловеров. -0-