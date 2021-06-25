Снуп Догг открыл для себя программу Максима Галкина: видео появилось у него в Instagram

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый музыкант Снуп Догг недавно разместил у себя в Instagram любопытный ролик, который никто не ожидал увидеть на странице рэпера.

Артисту пришелся по вкусу момент из программы Максима Галкина "Лучше всех!". Точнее, эпизод шоу, который более известен под названием "Последний босс в шахматах" (The Final Boss of Chess).

В ролике запечатлен момент с участием малыша Михаила Осипова, который в своем юном возрасте уже довольно успешно играет в шахматы. В программе ребенок должен был сыграть с ведущим, однако максим Галкин позвал на помощь Карпова. Этот момент повеселил аудиторию Instagram, а многие отметили, что Снуп Догг таким образом открыл для себя программу Максима Галкина. -0-